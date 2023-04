Mis saab reedesest poolfinaalist? Kalev/Cramo jäi streikide tõttu Prantsusmaale kinni

Kalev/Cramo Cholet's käik kulges üle kivide ja kändude, sest teel sinna kadus neil osa pagasist. Aga tagasiteega võrreldes oli see probleem köömes. Kolmapäeva hilisõhtul kaotas meeskond Prantsusmaal eurosarja poolfinaali 59 : 81, millega nad langesid FIBA Europe Cup'is konkurentsist. Juba reede õhtul kell 19 peavad kalevlased väljakule jooksma Eesti-Läti liiga poolfinaalis Riia VEF-i vastu. Korvpallurid said aga öösel teada, et nende kell seitse Amsterdami väljuma pidanud lend jäeti ära. Nii tekkis variant sõita Eestisse läbi Frankfurti, aga ka plaan B kadus kiirelt laualt. (Info siin lõigus on täiendatud - E. K.)