KUULA | „Futboliit“: Lampard Chelseasse tagasi: geniaalne või ogar lüke?

Miks saatis FC Flora eelmisel nädalavahetusel Tartu Tammeka vastu korraga platsile lausa viis keskkaitsjat ja miks oldi tartlastele peaaegu kaotamas? Kas Premium liiga tase on tõesti läbi aegade kõrgeim või on esimene ots taseme mõttes hoopis selg ees tagumistele lähemale nihkunud? (0:38)

Premier League’i rubriigis analüüsitakse käimasoleva hooaja rekordilist treenerivahetuste arvu. Kui suur on tõenäosus, et uus treener meeskonna käekäigu ümber pöörab? Mida võiks Chelseas oodata Frank Lampardilt, kes kõigi eelduste kohaselt hooaja lõpuni tagasi meeskonna pukki määratakse? Lisaks võib arvata, et senised treenerivahetused ei jää Premier League’i hooaja viimasteks. (13:55)