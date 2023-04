Kalev/Cramo poolfinaali viis võtmeküsimust. Kas mängijad taastuvad ränkadest reisisekeldustest? Kas Kovliar veab VEF-i vastu välja?

Sel hooajal on eestlastel võimalik näidata, et just meil on kahe riigi peale parim sats. Suure lahingu eel tekitab aga enim küsimusi, kas ja mis seisus jõuavad reede päeval Tallinnas maanduvad kalevlased mängule. Millised on poolfinaalpaari Kalev/Cramo ja Riia VEF-i vahelise matši viis võtmeküsimust?