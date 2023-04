Rally Estonia pakub tänavu kahte sorti pealtvaatamisalasid, muudatusi tehti ka võistlustrassil

Pühapäevane võistluspäev pakub kindlasti väga palju adrenaliini ning pühapäeva hommikul on kavas ka uus kiiruskatse nimega Karaski. Kindlasti on kõik rallifännid oodatud Leigo pealtvaatamisareenile, mis asub punktikatse finišis ning kus selgub ka WRC Rally Estonia 2023 võitja, kusjuures pealtvaatajatel on võimalik jälgida kogu autasustamise tseremooniat.

Laupäeval on võimalik valida kokku seitsme erineva ARENA tüüpi pealtvaatamisala vahel, mille seas on ka legendaarsed Alaküla, Truuta ja Kulbilohu pealtvaatamisareenid, kuid kindlasti pakub ägedaid elamusi ka näiteks Kanepi kiiruskatsel asuv Mügra pealtvaatamisareen. Rally Estonia ühe legendaarseima trampliini ehk Alaküla hüppe juures ei ole tänavu planeeritud VIP ala, mis tähendab, et paljud rallisõbrad pääsevad autode õhulende uudistama veelgi lähemalt.

Suurtel ARENA tüüpi pealtvaatamisaladel on olemas kõik vajalik ralli mugavaks jälgimiseks nii peredele, kui ka sõpruskondadele, sest tegevust jagub kõigile. Areenidele on oodatud ka karavanidega liikujad ja ka telkida soovijad.

Rally Estonia korraldusmeeskond on tänavu lähenenud pealtvaatajatele mõeldes nii, et võimalusi jaguks igat tüüpi rallisõbrale – erakordseid elamusi on nii ’’hardcore’’ rallifännile kui ka neile, kes ootavad mugavaid ja mitmekülgseid lahendusi. Arvestatud on eelnevate aastate tagasisidega ja vaadatud läbi mitmete tundide mahus võistlusautode sisekaamerate materjale, et aru saada, millised kohad kõige enam pealtvaatajaid köidavad.

AREA tüüpi pealtvaatamisalad on mõeldud kõige autentsema rallielamuse saamiseks ning need asuvad adrenaliinirohketes kohtades, kus on võimalik võistlusautosid pikalt jälgida ning ei puudu ka kiired kurvid ja pikad hüpped. Toetudes eelmiste aastate kogemustele ja fännide tagasisidele on alad on pikaks tõmmatud, et saaks valida vaatamiseks ja kaasaelamiseks endale sobiva kurvi, hüppe või sirge. Näitena saab tuua Mustvee kiiruskatse, kus oleme kaks pealtvaatamisala ühendanud ja saanud selle kogupikkuseks 4 km.

Korraldajad on kindlad, et tänavusel aastal on pealtvaatamisalade võimalusi erinevaid ning iga rallifänn leiab enda jaoks kõige ägedamad paigad ning vingeima elamuse! Korraldaja paneb kõigile südamele, et rallit saab jälgida ettenähtud pealtvaatamisalades ning sellega väldime võimalust, et keegi satuks kogemata kohta, kus paneb ohtu nii enda, teised, kui ka ralli toimumise ohutuse.

Lisaks pealtvaatamisaladele on muudatus toimunud ka Eesti Rahvamuuseumi (ERM) territooriumil asuvas hoolduspargis, mille sissepääs on sel aastal pealtvaatajatele tasuta (va Raadi kiiruskatse) ning ühtlasi on hoolduspargi sisse toodud ka EXPO, kaubandus ja erinevad lisategevused.

Ralli hoolduspargist võib tänavu leida EXPO, kaubanduse, fännitooted, partneralad ja mõeldud on ka lastele, seega tegevust leidub kogu perele. Loomulikult on hoolduspargis võimalik jälgida maailmameistrivõistluste tippmeeskondade tegutsemist nii päevastes hooldustes, kui ka õhtuti ning kahel õhtul kuulata TOP3 parimate intervjuusid.

Juba õige pea on saadaval ka WRC Rally Estonia 2023 üldkaart, mis annab fännidele võimaluse erinevate pealtvaatamisalade ning asukohtadega tutvuda.