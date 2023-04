Kurikuulsa Singapuri GP tagamaad | „Crashgate“'ist teadnud vormelibossid istusid käes rüpes, kuni oli juba hilja Massa tiitel päästa

Vormel 1 sarjas on peale möödunud nädalavahetusel toimunud Austraalia GP-d peaaegu kuu pikkune paus. Vormelisõbrad ei pea siiski pead norgu laskma, sest see aeg sisustatakse lahedalt ära 2008. aasta Singapuri GP „Crashgate“ skandaali meenutamisega. Selle piinlikke üksikasju täis laeka avas sel nädalal uuesti brasiillane Felipe Massa, kes nõuab, et tolle hooaja MM-sarja punktitabel ümber vaadataks ning Lewis Hamiltonile läinud tiitel 15 aastat hiljem talle ulatataks.