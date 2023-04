Andres Sõber Kalevi kaotusest: see ei olnud suur viga, aga mina oleks ise teisiti teinud

Kalevil oli Prantsusmaal kaitsta eelmisel nädalal Tallinnas kätte võidetud 80 : 73 edu, kuid kolmapäeval oldi kolme veerandi järel juba 23-punktilises kaotusseisus (41 : 64) ja lõpuks jäädi kindlalt alla 59 : 81.

„Ma ütlesin juba paar päeva tagasi, et me jääme jänni, kui suuremad ja tugevamad prantslased oma mängu peale suruvad ja nii läkski,“ rääkis Sõber Delfile, et Kalev/Cramo suur kaotus teda ei üllatanud.