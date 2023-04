Maailma esireket kritiseeris Venemaa tennisistide võistlemist: sporti on alati propagandaks kasutatud

„Ma kuulsin, et pärast Teist maailmasõda ei lubatud Saksamaa, Itaalia ja Jaapani sportlastel võistelda ning ma arvan, et praegu oleks sarnane keeld võibolla Venemaa valitsusele näidanud, et see [sõda] pole asja väärt,“ rääkis Swiatek BBC-le.

„See [keeld] oli alguses arutluse all, aga tennisemaailm ei läinud seda teed. Nüüd oleks see muidugi Venemaa ja Valgevene sportlaste suhtes päris ebaõiglane, sest vastav otsus tulnuks teha juba aasta tagasi,“ lisas poolatar.

„Ma saan aru, et see oleks väike asi, sest sportlased on maailmas kõigest väike pusletükk. Kuid ma leian, et sport on siiski tähtis ning seda on alati propagandaks kasutatud,“ avaldas Swiatek arvamust.