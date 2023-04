EOK kutsub valge kaardi päeva raames eestimaalasi liikuma

Aktiivne eluviis toetab märkimisväärselt vaimset tervist ja heaolu. Siiski selgub 2022. aastal Kultuuriministeeriumi tellitud liikumisuuringu tulemustest, et eestimaalastest on kehaliselt piisavalt aktiivsed vaid umbes 40% täiskasvanutest ning 25% lastest. Sagedaseim põhjus on motivatsioonipuudus.

„Lahendame Liikumisaastal selle probleemi ning näitame, et üheskoos liikuda on lõbus. Võta kaaslane 6. aprillil jalutama, jooksma, rattaga sõitma, orienteeruma, discgolfi mängima või muud meelisspordiala harrastama. Sina tõukad teda liikuma, tema sind. Vahet pole, kas see on pereliige, lemmikloom, sõber, töökaaslane või naaber,“ kutsub EOK eestlasi liikuma.

Projekti eestvedaja, EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk ütleb, et juba kümnendat aastat tähistatav valge kaardi päev läheb spordirahvale korda. „Hästi meeldiv, et meie spordiinimesed leiavad endas tahet erinevatele ühiskonnaprobleemidele valget kaarti näidata. Sel aastal teeme koostööd Liikumisaastaga ning soovime, et inimesed saaksid vähemalt sellel päeval liikumisest üheskoos rõõmu tunda,“ rääkis Luuk.

Teiste seas edastavad Team Estonia Instagrami kontol 6. aprillil sõnumi #üheskoos EOK president Urmas Sõõrumaa, epeevehklemise olümpiavõitja Katrina Lehis koos treener Nikolai Novosjolovi ja toetaja Heiti Häälega, Eesti võrkpallikoondislased Robert Täht, Andri Aganits, Johan Vahter ja Marx Aru ning curlingu maailma teine number Marie Kaldvee koos oma neljajalgse sõbra Lukaga.

Valge kaardi päevast saavad osa võtta kõik. Selleks:

Tee oma liikumisest kaaslasega foto, kus näitad valgel paberilehel olevat sõnumit #üheskoos

Postita see foto 6. aprillil oma sotsiaalmeedia lehtedele, lisades juurde haaksõnad #üheskoos, #liikumisaasta, #valgekaart ja täägi ära Instagramis @team.estonia ning @liikumisaasta

6. aprilli tähistamise algatasid Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev keskendub spordi võimele muuta ühiskonda paremaks – sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua. Päeva sümboliks on valge kaart – kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust. Eestis on valge kaardi päeva eestvedaja EOK.