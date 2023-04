DELFI VIDEO PRANTSUSMAALT | Martin Dorbek: see, kuidas me kaotusest taastume, defineeribki meie meeskonda

„Järgmised päevad defineerivad meie hooaega. Jõudsime ju FIBA sarjas kaugele, aga tahaks midagi kaela ka riputada. Homme päeval jõuame koju, siis tulebki juba trenn. Nii see meie elu on. Ise oleme sellised liigad endale valinud. Võidu pealt oleks absoluutselt palju parem minna, aga selles meeskonnas on sisu. Võib-olla see, kuidas me sellest kaotusest taastume, defineeribki meie meeskonda,“ rääkis ta.