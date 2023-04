DELFI VIDEO PRANTSUSMAALT | Kregor Hermet: meie viskajad said visata, aga ei läinud sisse. No mis sa teed…

„Tegelikult olid meil alguses head visked normaalsete kohtade pealt. Meie viskajad said visata, aga ei läinud sisse. No mis sa teed … Seda otseselt analüüsida ei saagi. Natuke lasime end rütmist välja viia ja see võib viske takti mõjutada. Nemad said kohe hästi minema ja Artis (Cholet liider Dominic Artis - A.K.) pani omad visked sisse. Siis tuli rahvas kaasa ja jäime rongi alla,“ rääkis ta.