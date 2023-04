Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula nägi juba paari esimese minuti põhjal, et seekord pole väljakul taolist Kalevit, kes on kogu hooaja jooksul korvpallisõpru rõõmustanud. Puudujääke võinukski ette lugema jääda.

„Meeskondlikult vajusime läbi ja nii lihtne see ongi,“ rääkis Rannula pärast kohtumist. „Sellise emotsiooni pealt tulebki asi üldiseks jätta. Asju, millest kinni hakata, on nii palju, aga suures pildis näitasid juba esimesed minutid, et me ei saanud selle surve, selle saali ja kõigega hakkama. Ei treenerid ega ka mängijad. Üleüldiselt meie eurohooaja kõige s*tem mäng.“