Kerr Kriisa leidis uue meeskonna: tahtsin alustada nullist

Kriisa lahkus pärast kolme aastat Arizona ülikoolist ja pani oma nime NCAA üleminekute portaali. Täna teatas eestlane, et tema valik viimaseks ülikooliaastaks langes West Virginia kasuks.

„Tahtsin alustada nullist. Ma ei tahtnud minna kuhugi, kus mul olid varasemad suhted. Ma pean end proovile panema,“ kommenteeris Kriisa ESPNile ja lisas: „Mulle väga meeldis, kuidas nad mind värbasid. Jay Kuntz ja kogu personal. Kui nägin vana veokit, mida Bob Huggins (West Virginia peatreener) juhtis, teadsin, et see mees on lojaalne. Nüüd pean hakkama kaitset mängima.“