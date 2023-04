Soome ründeäss Teemu Pukki vahetab klubi

33-aastane Pukki on Norwichi esindanud alates 2018. aasta suvest. Tema leping saab läbi pärast seda hooaega, mistõttu klubi tema eest üleminekutasu ei saa.

„Otsus polnud lihtne, sest see klubi tähendab mulle nii palju. Need viis aastat on olnud ilmselt minu karjääri parimad nii tööalaselt kui ka isiklikult,“ ütles Pukki Norwichi pressiteate vahendusel.