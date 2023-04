Eesti jalgpalli noortekoondis jäi Poolale kindlalt alla

Neidude U17 koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul peavad Eesti neiud mängudes suuremate riikidega näitama järjepidevalt oma parimat taset ning eksimusteks ruumi ei anta. „Nägin mitmeid õnnestumisi, olime pärast esimest poolaega kenasti mängus sees. Kui mõnes teises mängus Poola vastu oleme tegutsenud väga kaitsest lähtuvalt, siis tänane oli sellest veidi erinev. Tänane mäng oli meile väga kasulik, kuid kahjuks tuli mõnedes momentides sisse ootamatuid eksimusi. Näen, et peaksime suutma neid olukordi lahendada ilma, et need lõppeksid vastase väravaga,“ võttis Ševoldajeva mängu kokku.