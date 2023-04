Endine vormeliboss tegi Michael Schumacheri tervise kohta karmi avalduse

54-aastase Schumacheri täpne tervislik seisund on olnud suure saladuselooriga kaetud alates 2013. aasta lõpust, mil sakslane sai karmis mäesuusaõnnetuses tõsise ajutrauma.

Todt, kes on Schumacheri perekonna üks lähedasemaid sõpru, soovitas ajakirjanikel Schumacheri tervise üle spekuleerimise lõpetada.

„Jätame ta rahule. Austame Michaeli naise Corinna ja laste soove privaatsusele, kuigi teame, et õnnetusel olid tagajärjed,“ ütles Todt intervjuus Corrie dello Sportile.

„Need, kes ütlevad, et teavad midagi, ei tea midagi. Ma lähen teda alati vaatama. Tema ja tema pereliikmed on ka minu perekond,“ lisas Todt.

Schumacheri abikaasa Corinna Schumacher on varem tunnistanud, et Todt on nende pere jaoks väga oluline inimene.