Rein Taaramäe pahandas Baskimaa velotuuri korraldajatega: see finiš oli väga vastutustundetu

„Pean ootama esimesi etappe, kus reaalselt lõpus ka tõusud on, siis on näha, kuhu platseerun ja mis edasi saaks teha – kas panna kokkuvõtet enda peale, aidata kedagi tiimist või proovida jooksikute sekka pääseda,“ rääkis Rein Taaramäe etapi järel, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

„Teise etapi lõpp läks õnneks ehk jäin terveks – laskumise peal olevas finišis on alati kindel, et pannakse maoli. Väga vastutustundetu on organisaatorite poolt saata sellise taseme juures suur 100-meheline grupp finišisse, millele eelneb kuus kilomeetrit tehnilist laskumist.“

„Kolmanda etapi lõpp on raskem ja tuleb põnev lahing. Minu jaoks on Baskimaa tõusud liiga plahvatuslikud ja eriti kolmandal etapil, aga siiski olen mägedemees ehk see on mulle üle keskmise sobiv velotuur. Viimasel päeval on tegemist korralike mägedega. Kui sinnani mängus püsin, siis võin hea kokkuvõtteni jõuda,“ tõdes Taaramäe.