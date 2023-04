Suur munajaht Sportlandil: Nõmme Kalju matš Paidega pakub avastamisrõõmu nii suurtele kui väikestele

Jaht kuldmunale on mõeldud just noorematele jalgpallhuvilistele. Staadionile on peidetud 100 muna, millest kolm kuldsemat avavad tee poolajaloosile, kus võitjatele jagatakse välja hulgaliselt head ja paremat. Võita võib Kalju mängija Henri Järvelaidi mängusärgi, Adidase palli, Nõmme Kalju hooajakaarte, priske kommikoti või hoopis rahalise auhinna. Mäng on mõeldud lastele ning vanusepiiriks on seatud 16 aastat.