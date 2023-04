Poola loobus MK korraldamisest, sest pidi venelased starti lubama

Loobumise põhjuseks on asjaolu, et vastavalt rahvusvahelise vehkelmisliidu (FIE) otsusele pidid poolakad MK-le lubama ka agressorriikide Venemaa ja Valgvene sportlased.

„FIE poolt 4. aprillil 2023 sisse viidud muudatused jätsid MK korraldajad – PZS ja Poznańi Adam Mickiewiczi ülikooli – ilma igasugusest õigusest võistlustele registreeritud sportlaste ja tugipersonali vastuvõtmise protsessi mõjutada. Lisaks ei ole korraldajatel võimalust sportlaste tausta kontrollida, et neil isikutel ja Ukraina agressioonil ei oleks mingit seost,“ seisab Poola alaliidu teates.

„FIE poolt kehtestatud kord tähendab, et Ukraina vehklejad ei osale 2024. aasta Pariisi olümpiamängude katsevõistlustel ning teisalt on oht, et Venemaa ja Valgevene passiga võistlejaid lubatakse vähese kontrollimise taustal Pariisi olümpiamängudele. Poola vehklemisliit toetab Ukraina vehklemisföderatsiooni püüdlusi kõrvaldada konkurentsist ja maailma vehklemiskogukonnast inimesed, kes toetavad Ukrainas toimuvat jõhkrat sõda ja toetavad Vladimir Putini režiimi,“ lisatakse avalduses.