Tõus alkohoolikust maailmameistriks! UFC võitlustähe uskumatu teekond

Võitlussport on läbi aegade andnud eluraskustesse sattunud inimestele päästerõnga. Nii on läinud ka brasiillasest vabavõitleja Alex Pereiraga. Juba 16-aastaselt päevas keskmiselt liitri rummi joonud Pereira otsustas 21-aastaselt elus kannapöörde teha ning tema nägemuse järgi pidi just võitlussport suutma ta alkoholismist päästa. Loomulikult ei sujunud tee paremuse suunas ideaalselt, kuid nüüd, 35-aastaselt on Pereira UFC keskkaalu maailmameister. Peagi tuleb tal aga esmakordselt seda tiitlit kaitsta.