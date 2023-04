Andrei Zevakin majandusraskustes jalgpalliklubi aitamisest: panin pea tööle, et kust miskit saaks

Saalijalgpalli kõrgliigas mängiva Wolvesi probleemid said alguse märtsikuus alguses, kui teatati, et peasponsorist ilma jäämise tõttu võib klubi peagi tegevuse lõpetada.

Zevakin ulatas varmalt abikäe

Värskeimas Facebooki postituses andis Wolves aga teada, et on endale uued toetajad leidnud ning klubi peasponsoriks saab rahvusvaheline hasartmängude ettevõte Unibet.

„See on loogiline, et kui oma sats on hädas, siis puhtinimlikult tahad neid ju aidata. Panin pea tööle, et kust miskit saaks,“ rääkis Zevakin Delfile.