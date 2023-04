Verstappeni sünge minevik: perekonna tunnet ei tule enam kunagi tagasi

Endisel vormelisõitjal Jos Verstappenil oli kinnisidee, et tema pojast peab saama kõigi aegade parim vormelipiloot ning seda sai Max Verstappen ka omal nahal tunda.

Viaplay's linastunud dokumentaalseriaalis „Verstappen: tšempioni anatoomia,“ kirjeldas 51-aastane hollandlane seda, kuidas ta oma pojaga ebaõnnestumise korral käitus. Muuhulgas meenutati seriaalis kunagist intsidenti, kui Max jäi kardivõistlusel teiseks ning isa otsustas ta jätta selle peale karistuseks tanklasse, mis asus kodust 17-tunnise jalutuskäigu kaugusel.

„Inimesed räägivad, et olin halb isa, kes kuritarvitas oma poega, aga see polnud nii. Ma lihtsalt kasvatasin teda. Jah, olin temaga karm, kuid see oligi mu plaan. Paljudel pole õrna aimu, kuidas tippu jõudmine käib,“ kaitses Jos Verstappen enda kasvatusmeetodeid.

Kui Max Verstappen oli üheksa aasta vanune, siis otsustasid tema vanemad kooselu lõpetada ning poiss asus elama koos isaga. „See ei olnud tore aeg, sest sain ju kõigest aru, mis toimus. Perekonna tunnet ei tule enam kunagi tagasi, sest see on murtud,“ puistas valitsev maailmameister südant.

Veidi aega pärast seda sai Jos Verstappen süüdistuse Maxi ema ründamise eest. Kuigi süüdistus võeti tagasi, siis kolm aastat hiljem vahistati Verstappen uuesti. Sedapuhku kahtlustati, et ta üritas oma endise tüdruksõbra autoga alla ajada. Süüdistus võeti aga taaskord tagasi ning Verstappen oli peagi jälle vaba mees.

„Loomulikult oli mul veider isa külastada ja teda sellisena näha. See oli kindlasti mu elus üks kõige raskemaid perioode, aga ma usun, et kokkuvõttes tegi see mind tugevamaks,“ meenutas Max Verstappen.

Jos Verstappeni sõnul olid need intsidendid tema elus murdepunktiks: „Vanglas oli väga raske. Ütlesin endale, et seda ei tohi uuesti juhtuda. Pidin ennast peeglist vaatama ja see avas mu silmad.“

„Loomulikult oli see Maxi jaoks väga keeruline, aga ma leian, et see motiveeris teda samuti. Ta tahtis näidata, et saab ka ilma minuta hakkama,“ lisas ta.

