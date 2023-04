Tartu poolfinaali viis võtmeküsimust. Kes astub Rosenthali ketsidesse? Kas Pavelka saab korvi all hakkama?

Õhus on särinat. Prometei mänedžer teatas eelmisel nädalal, et eestlased pole korvpallirahvas, mistap Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on võimalus poolfinaalis ukrainlastel luu kurku lüüa. Samas on Tartu Ülikooli ümber küsimärgid, sest nad kaotasid oma liidri Märt Rosenthali ja nende tsenter Tomas Pavelka on seni suurt kasvu vastaste vastu hätta jäänud. Millised on Tartu Ülikooli ja Ukraina klubi Prometei vahelise poolfinaalpaari viis võtmeküsimust?