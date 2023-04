ROK-i koosolekul venelasi kaitsnud ja Talihärmaga vaielnud ÜRO esindaja: mul on kahju, et Johanna tundis end ebamugavalt

Ülemöödunud reedel toimus sportlaste esindajate ja ROK-i ühine videokoosolek. Eesti sportlaskomisjoni esindas laskesuusataja Johanna Talihärm. Ta märkis, et ROK püüab läbi suruda vaid oma nägemust, mis aitaks Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiale.

Seepärast tõi ROK koosolekule ÜRO eriraportööri Alexandra Xanthaki, kes Talihärma sõnul rääkis sellest, kuidas Venemaa sportlasi diskrimineeritakse, kui neil ei lasta spordivõistlustel osaleda. Sportlaste esindajad said esitada talle küsimusi ning ta vastas neile kolme või nelja kaupa. Lõpuks avanes küsimise võimalus ka Talihärmal.

„Lugesin ette Eesti sportlaskomisjoni seisukoha – sama, mis oli kirjas meie Venemaa ja Valgevene sportlaste võistlustele tagasi lubamise teemalises avalduses –, et enamik vene sportlasi on sõjaväelased, ja rääkisin ka sellest, mis puudutab Venemaa sportlaste dopingukontrolli. RUSADA pole atesteeritud ja teiste riikide dopingukontrollid ei pääse Venemaale,“ rääkis Talihärm Delfile. „Ütlesin ka seda, et õigus elule on tähtsam, kui õigus võistlustel osaleda.“

Xhanthaki hakkas seepeale rääkima, et Venemaa poolel sõdib inimesi, kes on armeesse värvatud vastu tahtmist ja saanud sellest tugeva trauma. Tema silmis tahetakse venelastelt ära võtta võimalus osaleda olümpiamängudel.

Nüüd kaks nädalat hiljem tunnistas Xanthaki Norra rahvusringhäälingule, et ta hindab kohtumisel toimunud arutelu, sealhulgas Talihärmi kommentaare. „Johannal olid väga kaasavad punktid. Kui ma õigesti mäletan, siis selle kohta, et tal on mõned vene sportlasest sõbrad ja tal on neist kahju, aga [sõjavastane] sõnum peab jõudma Venemaale kohale. See on keeruline olukord, kas pole? Sportlased peavad teiste sportlaste vastu sõna võtma,“ meenutas Xanthaki NRK-le kohtumist.

Xanthaki tõdes tagantjärgi, et tal on Talihärmast kahju. „Mitu Euroopa sportlast ei nõustunud minu vaadetega, ehkki ma ei olnud ärritunud ja andsin sõna. Mul on väga kahju, et Johanna tundis end ebamugavalt. Minu silmis oli kohtumise mõte dialoogi pidamine,“ leidis ta.