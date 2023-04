Finaalseeriat 3:0 juhtiva Selver/TalTechi peatreener Toobal: kõik saavad aru, et tehtud pole veel midagi

Selver/TalTech võitis nelja võiduni peetavas finaalseeria esimese kohtumise 3:0, teise 3:1 ja kolmanda 3:2. Tartu Bigbanki meeskonna peatreener Alar Rikberg ütles, et ta mingeid kardinaalseid muudatusi teha ei plaani. „Esmaspäeval puhkasime, täna tegime jõudu ja õhtul on pallitrenn. Kahe mängu vahel on nii vähe aega, et mingeid suuri muudatusi mul enam plaanis teha pole. Liigume oma tavalises rütmis,“ nentis Rikberg võrkpalliliidu vahendusel.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobali sõnul on mängijad kolmapäeval kell 19 algava matši eel tahtmist täis. „Eile õhtul tegime kergema taastava trenni, mehed on tahtmist täis ja meeskonnas on hea vaib. Isegi Denis Losnikov tegi esimesi hüppeid ja liikumisi ja on näha, et kõik on valmis meeskonna eest välja astuma. Viimane 3:2 tulemus on selles vaates hea, et oli vaja kõvasti vaeva näha ja eks see teeb ka valvsaks meid, et midagi niisama oodates ei juhtu,“ rääkis juhendaja.