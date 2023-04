Ametivõimude abil Hamiltoni 2008. aasta MM-tiitlit endale ihkav Massa: see olukord ei erine Lance Armstrongi juhtumist

Kuid tagantjärgi pahandust ei tekita see võistlus, vaid Singapuri GP-l juhtunu. Toona Renault' roolis istunud Nelson Piquet Jr sõitis rajapiirdesse, mis aitas tema tema meeskonnakaaslasel Fernando Alonsol võistluse võita. Tekkinud kaoses oli suurim kaotaja just Massa, kes boksipeatuse tõttu kukkus esikümnest välja, samal ajal teenis Hamilton kolmanda kohaga suure punktisaagi. Tagantjärgi selgus, et Piquet põhjustas õnnetuse meelega ja meeskonna mahitusel.