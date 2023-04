VIDEO | Üle muru lõiganud rattur põhjustas luid purustanud massikukkumise

Rahvusvaheline jalgrattaliit UCI alustas distsiplinaarmenetluse Bahrain Victoriouse sõitja Filip Maciejuki suhtes, kes põhjustas pühapäevasel Tour of Flandersi ühepäevasel rattaklassikul massikukkumise. Poolakas üritas 140 km enne sõidu lõppu teepervelt jõuda grupi etteotsa, kuid mees sõitis kraavi ja vajus tagasi ratturite massi. See tekitas doominoefekti, mis kukutas kümmekond ratturit.

Sportlased on varemgi kasutanud suures grupis koha parandamiseks kõnniteid või teeperve, ent UCI soovib sellised asjad jalgrattaspordist välja juurida. Nii soovib katuseorganisatsioon, et ratturid sõidaksid vaid sõiduteel. „Me saime selle reegli kehtestamisel väga kõva kriitika, aga Tim Wellensi näitel nägime sellise käitumise tagajärgi. See on halb trend ja peame sellest vabanema. Peame sõitjatele andma signaali, et me hoolime nende ohutusest,“ lisas Van Den Abeele.