Õhtumaade sportasi ja spordijuhte häirib tõik, et rahvusvahelised alaliidud eesotsas rahvusvahelise olümpiakomiteega soovivad venelased taas võistlema lasta. Tõsi, seda neutraalsetes värvides. See poleks meie idanaabrile midagi uut, sest ka peale dopinguskandaale osalesid nad OM-il olümpialipu värvides neutraalsete sportlastena.

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe ajalehele Championat antud intervjuu on aga ilmekas näide sellest, et sealpool piiri elavad inimesed paralleelmaailmas. Tema meelest oli dopingujuhtumite järel lipu ja hümne keelamine arusaadav, kuid praeguses sõjaolukorras peaks venelased saama võistelda oma värvides.

„Lipu ja hümni ära võtmiseks peab olema selge põhjus. Kui eelmisel olümpial esinesime ilma riigisümboolikata, siis oli põhjus teada, isegi kui see oli meie suhtes ebaaus põhjus. Nüüd on lugu hoopis teine,“ leidis ta ja jätkas tiraadi.

„See on minu veendumus ja isiklik arvamus – ma ei tea, kas meie spordijuhid, Venemaa olümpiakomitee või meie riigi president nõustuvad sellega, aga elan vabal maal ja mul on õigus seda väljendada: kui me sel korral läheme olümpiale neutraalse lipu all, siis tekitame oma fännides teatud vaenu, eskalatsiooni ja pahameelt. See toob kaasa ühiskonna lõhenemise,“ oli endine tippsportlane mures.

Välbe sõnul puudutab „Ukraina erioperatsioon“ (Jutumärgid on siinkirjutaja lisatud, sest tegelikult on venelaste teod Ukrainas võikad ja nad on ilmselgelt agressorriik. – E.K.) sadu tuhandeid Venemaa peresid.

„Pole vahet, kas seal olevad mehed on 25, 35 või 50. Nad lebavad rindejoonel kaevikus ja riskivad iga päev oma eludega, et me elaksime rahus ja meie lipp saaks jätkuvalt uhkelt üle meie peade lehvida. Ja meil läheb hästi, eksole? Sööme hästi, elame heades hotellides ja võistleme. See on täiesti selge, et sportlane on minu jaoks püha. Ma ei saa sellises olukorras sportlastele öelda: kõigele vaatamata peate te olümpial osalema neutraalse valge lipu all,“ võttis Välbe enda nägemuse kokku.