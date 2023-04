Ott Tänaku tiimikaaslane lõpetab selle hooaja järel WRC-karjääri

59-aastane ärimees on sel hooajal võistelnud M-Sporti ette valmistatud Ford Pumaga Monte Carlo ja Mehhiko etappidel. Lisaks sellele plaanib ta kaasa teha Sardiinia, Keenia ja kodusel Kreeka rallil. Suuresti oma lõbuks võistlev vanameister tõdes portaalile Dirtfish, et eeldatavasti jäävad need kolm sõitu Rally1 roolis viimasteks.

„Minu siht on olnud oma isikliku soorituse parandamine nii, et see ei muutuks äriks. Kõige tähtsam selle juures on nauding ja rõõm. See on endiselt alles, aga okei, ühel hetkel sa pead mõtlema lõpetamisele,“ nentis Kreekas sündinud ja Belgias elav Serderidis.

Ligi kümme aastat tipptasemel kaasa löönud Serderidis on WRC-etappidest osa võtnud väga erinevate masinatega. Hübriidajamiga Rally1 autoga on tema parimaks möödunud aastal Keenias saavutatud seitsmes koht. Ehkki vormiliselt on ta M-Sportis Ott Tänaku tiimikaaslane, siis reaalsuses on ta etappidel enamasti aeglasem kui lahjemate Rally2 masinatega sõitjad.

M-Sportilt Ford Puma välja ostnud Serderidis annab väidetavalt selle hooaja lõpus auto noore talendi Grégoire Munsteri hoolde. 59-aastane rallipisikuga nakatunud ärimees kavatseb siiski ka edaspidi väiksematel Kreeka ja Belgia etappidel osaleda, aga seda eeldatavasti Rally2 või mõne muu lahjema masinaga.

