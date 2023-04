VIDEO | Roald Johannson Erika Salumäe olümpiavõidust: see oli hetk, mil teadvustasin, et Eesti Vabariik on tagasi

„Hommikul helistas mulle Olaf Olmann, kes kureeris Kalevi spordiseltsis jalgrattasporti ja kiiruisutamist, ja ütles: „Jaanus, tule siva lennujaama, Erika tuleb koju!“ Mõtlesin, et ma nii tähtis inimene ei ole, et Erikat peaks vastu võtma, aga äkki on vaja kohvrit vedada või ratast tassida. Kohapeal selgus, et mina ja Renee Tuul saame olulise ülesande,“ meenutab Prükkel.

Toona üheksa-aastasele Johannsonile jättis see vägeva mulje. „Kui Erika ja Tiit Sokk Raekoja platsil teiste kukil kohale toodi, oli see äge tunne. Sain aru, et see on midagi olulist!“

See oli see hetk, mil esimest korda teadvustasin, et Eesti Vabariik on tagasi. Küll nad varsti ka aru saavad, et meie lipp käib teistpidi!

Veel suurema emotsioonipuhangu pakkus Johannsonile aga Salumäe 1992. aasta olümpiavõit Barcelonas. „Olime perekonnasõprade kodus Meriväljal, palju lapsi, kisa-kära oli palju. Aga kui finaalsõit tuli, oli majas haudvaikus. Kõikide silmapaarid olid loomulikult naelutatud teleekraanidele ja kui Erika sakslanna vastu lõpuks kolmanda finaalsõidu võitis… neid emotsioone on tagantjärgi sõnadesse väga raske panna. See hetk kui Eesti trikoloor, missest et tagurpidi, esimest korda taasiseseisvumise jooksul masti läks, oli niivõrd ülev tunne, et ma arvan, et pooltel inimestel, minul sealhulgas, olid pisarad silmas. See oli see hetk, mil esimest korda teadvustasin, et Eesti Vabariik on tagasi. Küll nad varsti ka aru saavad, et meie lipp käib teistpidi!“