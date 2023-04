Vanameister Rafael Nadali võistluspaus pikeneb veelgi: ma ei ole praegu valmis mängima

36-aastane hispaanlane teatas teisipäeval sotsiaalmeedias, et jätab vahele ka sel nädalal algava ATP 100 sarja Monte Carlo turniiri. „Paraku ei ole ma endiselt valmis võistlema ja pean jätma vahele turniiri, kus mängimist olen alati armastanud,“ teatas jalavigastusega kimpus olev Nadal.

„Monte Carlo on alati olnud minu karjääri üks tähtsamaid võistlusi, kuid pean sellest taas loobuma. Ma ei ole endiselt valmis võistlema ilma, et riskiksin vigastustega. Jätkan tööd, et tagasi tulla,“ lisas Nadal.