VIDEO | Ülikarm avarii: jalgpallur lendas autoga korvpallisaali, kus parasjagu mängisid lapsed

„Arvestades avarii olukorda, on Kiyine’i tervislik seis võrdlemisi hea,“ seisis Leuveni eilses avalduses, kus ühtlasi teatati, et klubi peatas teadmata ajaks mängijaga lepingu. „Tegime sellise otsuse, et uurimise saaks rahus lõpuni viia.“

Belgia korvpalliklubi Alliance Flemalle’i spordidirektor Loic Gachertz teatas väljaandele HLN, et selles kohas, kus auto saalis maandus, olid äsja viibinud lapsed. „Osad poisid, kes just pallid ära panid, olid mõned sekundid tagasi samas kohas. Ma ei usu imedesse, aga ma arvan, et sellist õnne ma elus rohkem ei näe,“ viitas Gachertz sellele, et ükski saalis viibinu peale autojuhi vigastada ei saanud.