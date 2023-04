Endine hokitäht kirus NHL-i: miks sai Ovetškini perekond nii suurt tähelepanu? Kui palju on Ukrainas samal ajal lapsi tapetud?

Põhja-Ameerika hokiliiga Tähtede Mängu üheks esinäoks oli venelane Aleksandr Ovetškin (Washington Capitals). Tähtede mängu nädalavahetusel pääses koos Ovetškiniga jääle ka tema nelja-aastane poeg.

72-aastane Hedberg andis hiljuti intervjuu Expressenile, kus kritiseeris teravalt NHL-i juhte. „Ma olen nii kuradi vihane, et Ovetškin sai Tähtede mängul põhitähelepanu endale. Lisaks lubas NHL ka tema poja jääle. Kui palju nelja-aastaseid lapsi on Ukrainas Venemaa pommidega tapetud?“ rääkis rootslane.

„Jäähoki on Ukrainas oluline. Samuti armastab Vladimir Putin hokit ning teda on näha ka Ovetškini Instagramis,“ jätkas Hedberd. „Hoki kaudu saab aidata kaasa, et see hullus (Venemaa sõjategevus Ukrainas) lõppeks.“

Rootsi koondise ridades neli MM-medalit võitnud Hedberg võttis ühendust NHL-i juhi Gary Bettmani ning tema abilise Bill Dalyga. „Sain oma kirjale vastuseks, et see on kätte saadud ning olukorda jälgitakse. Ei midagi enamat,“ tunnistas endine hokimängija.

Hedberg loodab, et NHL ja sealsed klubid aitaksid Vene passiga mängijatel end rohkem Putinist distantseeruda ja seda ilma, et hokimehed kodumaal midagi kartma peaks. „Nad vajavad nõu, aga pole seda veel saanud. Ei Washington Capitalsist, New York Rangersilt ega NHL-ilt,“ loetles ta. „See šokeerib mind.“

Tähtede mängu kritiseeris veebruaris teravalt ka endine legendaarne väravavaht, kahekordne Stanley karika võitja Dominik Hašek. „„NHL on põhja vajunud! Lastes Ovetškini poja jääle, sülitasid nad näkku umbes 500 hukkunule, tuhandetele vigastatutele ja kümnetele tuhandetele röövitud Ukraina lastele. NHL ja Gary Bettman peavad selle kohutava teo eest maksma!“ kirjutas tšehh toona Twitteris.