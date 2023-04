Duo Media vabandab viienda geimi asemel naljasaadet vaatama pidanud võrkpallisõprade ees

Eesti võrkpalli meistriliiga finaalseeria on erakordselt põnev, sest tänavune karikavõitja ja Balti liiga tšempion Tartu Bigbank on jäänud Selver/TalTechi vastu mängudega 0 : 3 kaotusseisu. Pühapäevane kohtumine venis viiendasse geimi ja lõppes pealinnaklubi 3 : 2 (20 : 25, 25 : 19, 18 : 25, 25 : 22, 15 : 8) võiduga.

Sellest, kuidas otsustav geim televaatajatele paistis, kirjutas eilses võrkpallikommentaaris Märt Roosna. Pahameelt on väljendatud ka populaarses Facebooki-grupis Võrkpalligrupp, mille vastava teemapostituse all on tänaseks 29 kommentaari.