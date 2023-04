Kuus mängu järjest kaotanud Kanepi on vaimses augus. Tustit: praegu ei ole väga hea foon

Eesti esireket Kaia Kanepi (WTA 59.) kaotas esmaspäeval kuuenda mängu järjest, jäädes Charlestoni WTA 500 turniiri avaringis alla ameeriklannale Madison Brengle’ile (WTA 92.) 3 : 6, 4 : 6.

Viimasest võidukast mängust on Kanepil möödas 85 päeva. 10. jaanuaril võitis ta Adelaide’i turniiri avaringis toonase maailma 227. reketi Storm Hunteri, seejärel on ta järjepanu alla jäänud austraallannale Kimberly Birrellile (nüüd WTA 115.), bulgaarlannale Viktorija Tomovale (WTA 88.), valgevenelannale Aljaksandra Sasnovitšile (WTA 49.) ja itaallannale Camila Giorgile (WTA 43.). Selle loetelu viimane mäng, mis toimus USA turneel, jääb eriti valusalt kummitama, sest tuli ta ju otsustavas setis välja 0 : 5 kaotusseisust ja kaotas mängu 6 : 7 (4), 7 : 6 (4), 6 : 7 (4).

Kanepi treener Indrek Tustit nentis, et tema hoolealune on praegu vaimses augus. „Tundub, et asi on psühholoogiline: enesekindluse puudus, järjest halvad kaotused,“ sõnas Tustit.

„Kaia ise ütleb samuti, et ei julge otsustavatel hetkedel oma asju ära teha. Skooridest on näha, et ta mängib väga hästi just taga olles, aga kui on vaja minna ja otsustav geim näiteks välja servida, siis lõppeb löömine, hakkavad tekkima lihtvead, serv laguneb ja nii edasi. See on olnud läbiv probleem juba pikemat aega.“

Tustit tõdes, et kaotusseerias on raske enesekindlust taastada: „Mängus on hästi palju ebakindlust, mida tekib iga kaotusega üha juurde. Ühel hetkel mängib ta oma heast mängust 100% välja, järgmisel hetkel kukub oma tavapärase mängu 50% peale. On proovitud erinevaid asju, kuidas sellest välja tulla, aga head väljundit pole leidnud. Ei ole väga hea foon hetkel.“

Tustit avaldas, et Kanepi oli vahetult enne Miami WTA 1000 turniiri haigestunud. „Ta oli enne Giorgiga mängimist viis päeva palavikuga voodis. Läksime mängule nii, et saime päev varem 20–30 minutit lüüa. See jättis võib-olla Giorgi mängule oma jälje. Ta oli kolmanda seti alguses natuke tühi. Mäng ei lagunenud, aga energia kadus ära,“ selgitas Tustit.