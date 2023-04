Nõmme Kalju täiendas ridu pikaaegse Levadia ründaja ja treeneriga

Ründajana Premium liigas 117 väravat löönud Andrejev asus treeneritööle 2021. aasta suvel ning on seejärel uues ametis suurte sammudega edasi astunud, juhendades edukalt nii FCI Levadia duublit kui ka esindusvõistkonda.

„Nõmme Kaljuga liitumise üle on mul ainult hea meel! Tegu on ühe parima klubiga Eesti jalgpallis, saan siin üheskoos tiimiga püüelda klubi eesmärkide täitmise poole ning samal ajal kasvada treenerina. Tänan juhtkonda usalduse eest ning usun, et ees ootab viljakas koostöö,“ kommenteeris Kaido Koppeli treeneribrigaadi värskeim liige pressiteates.