Lumelust 2023: Eesti talispordialade tipud võtavad omavahel mõõtu hooaja lõpuüritusel Tehvandil

Kõik spordisõbrad on lahkesti oodatud head ilma nautima ja lõbusalt aega veetma. Lisaks spordivõitlustele on kavas ka lastele mõeldud roolikelguralli. Kell 17:00 esinevad kohalikud Pahalaps ja Bossu ning kaasas on nende kaader T319. Peo järellainetus toimub Otepää linnas asuvas Elsas.