Tulevikulootus Oliver Ojakäär võitis karjääri kaalukaima tiitli

Tegemist on Ojakääru kaalukaima tiitliga. Varem oli ta triumfeerinud J4 turniiridel Tallinnas ja Dohas (2x) ning J5 turniiril Jurmalas.

Ojakäärul oli turniiril viies asetus. Kõrgeima paigutusega bulgaarlane Ilijan Radulov, kes on noorte edetabeli seitsmes reket ja kellele Ojakäär kaotas Australian Openi kolmandas ringis, piirdus Horvaatias avaringiga.

Enne Horvaatia turniiri hoidis Ojakäär juunioride maailma edetabelis 41. kohta. Tennisnet.ee kirjutab, et uues edetabelis, mida veel avaldatud pole, peaks ta kerkima 25. koha kanti ning pääsema kindlalt põhitabelisse nii French Openil kui ka Wimbledonis. French Openi noorteturniir algab 4. juunil.

Jaanuaris peale Australian Openi debüüti „Matšpalli“ podcastile antud intervjuus ütlesid Ojakäär ja ta treener Kenneth Raisma, et kavatsevad juunioride edetabelis püüda kohta 20 parema seas.

„Plaan oli senikaua, kuni ta oma juunioride kohaga veel slämmidele peale saab, hakata ITF Futures turniire juba sel aastal sisse tooma, aga kui see reegel tuli, tuleb selle poole püüelda ehk tänavuse hooaja suurim eesmärk on jõuda 20 hulka,“ tunnistas Raisma, et preemia tundub magus.