Šokeerivad paljastused: jalgpalli MM ei muutnud midagi, võõrtöölised on Kataris lõksus ja teenivad 40 senti tunnis

Brittide The Guardian kirjutab, et pärast MM-turniiri lõppu on võõrtööliste olukord – nagu paljud kartsid – veelgi hullemaks muutunud.

Ka Katari valitsejad rõhutasid reformide tähtsust. „Katar on muutnud oma töösüsteemi ja tõusnud regioonis töötajate õigustega seotud küsimustes uhkeks liidriks. Oleme koos rahvusvahelise tööorganisatsiooni ja teiste partneritega võtnud ette ulatuslikke samme Katari töötajate tingimuste parandamiseks,“ kiitis riigi valitsuse esindaja The Athleticule.

Näiteks peaksid võõrtöölised reformide kohaselt saama töökohta vahetada. Guardiani küsitletud valvurite sõnul ei väljasta aga tööandjad neile vastavat tõendit. „Tööandjad sertifikaate ei väljasta. Nad ütlevad, et me peaksime töö lõpetama, oma riiki tagasi minema ja siis tulema tagasi uut tööd otsima. Kui saaksime töökohta vahetada, siis vahetaks 75 protsenti,“ ütles valvur.

Võõrtöölised on lõksus, sest mitmed vaestest riikidest pärit inimesed on Katari pääsemise eest maksnud üle tuhande euro värbamistasu ja on endiselt võlgu. Rahvusvahelise tööorganisatsiooni uuringu kohaselt on 54 protsenti välismaalastest töötajatest Katari sisenemise eest maksnud, kuigi värbamistasud on seadusega keelatud.