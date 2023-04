Kuulutati välja Eestis toimuva UEFA neidude tippturniiri piletimüük ning suurtoetaja

EJLi peasekretäri Anne Rei sõnul on 14.–26. maini Tallinnas, Tartus ja Võrus toimuv suurturniir Eesti jalgpalli jaoks ajalooline – tegemist on esimese korraga, kui Eesti neidude koondis osaleb mõnel UEFA finaalturniiril.

„Euronicsi kui turniiri suurtoetaja lisandumine valmistab jalgpalliliidule heameelt, sest see annab olulise panuse nii finaalturniiril osaleva Eesti koondise kui kogu Eesti naiste jalgpalli arengusse. Naiste jalgpall on Eestis ja kogu maailmas üks kiiremini kasvavaid spordi osasid, mistõttu on Euronicsi toetus eriti oluline,“ ütles Rei.