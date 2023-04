Neuville kaitses hooaega kahvatult alustanud Lappit: ma ei muretse üldse

Kui Neuville on kõigil kolmel MM-etapil poodiumile sõitnud ja hoiab kokkuvõttes teist kohta, siis Lappil on kirjas 7. ja 8. koht ning katkestamine, mis ei anna üldarvestuses enamat kaheksandast kohast. Viimasel rallil Mehhikos näitas soomlane samas head kiirust, ent oli sunnitud avarii tõttu katkestama liidrikohalt.

„Ta [Lappi] tegi head tööd. See intsident oli tõesti õnnetu – eksimusi juhtub meie kõigiga,“ märkis Neuville Lappi võistluse kohta Mehhikos, vahendab Dirtfishi veebileht.

Belglane lisas: „Olen märganud, et ta on valmis kõvasti suruma. Kindlasti saab ta hooaja jooksul häid tulemusi. Ma ei muretse üldse.“

Hetkel on tabeliseis väga põnev - liidril Sebastien Ogier`l (Toyota), kes on stardis ka Horvaatias, on 56 punkti, Neuville`il 53, Kalle Rovanperäl (Toyota) 52 ja Ott Tänakul (M-Sport) 47 punkti.