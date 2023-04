KUULA | Kristjan Ilves: Retteneggerile sai MM-il kõik näkku ära öeldud, mis ma temast arvan

Juttu tuleb peamiselt lõppenud hooajast ning praeguseks hetkeks juba aastaid kestnud viljakast koostööst Norra koondisega.

Ilves kirjeldab elavalt, mis tunne on sõita maailma parima hooldetiimi poolt ette valmistatud suuskadega. Peab tegema sada trikki, et laskumistel vastastest mitte mööda libiseda, kui möödaminekut pole taktikalistel kaalutlustel vaja. Näiteks Planica MM-il oli Norra kahevõistlejatel, kaasa arvatud Kristjan Ilvesel, kasutada Norra murdmaasuusatamise koondise know-how ja uudsed suusapõhja mustrid. Ütlemata suur privileeg.

Maailmameistrivõistlustest rääkides ei saa me kuidagi mööda minna suure mäe võistluse dramaatilisest lõppvaatusest. Kes nägi, see teab, millest jutt. Kristjan Ilves jäi tulises medaliheitluses neljandaks, jäädes korduvalt austerlase Stefan Retteneggeri blokeeringute taha toppama. See röövis võimaluse esikolmikuga kaasa minna.

Kas sa Retteneggerile midagi sosistasid ka finišis?

„Sosinast oli asi kaugel. Seal sai kõik näkku ära öeldud, mida ma temast arvan. Ega tal midagi väga tarka ei olnud vastu öelda. Ma ei näinud sind..., siis ma küsisin... olgu, ei hakka seda kõnepruuki siin kasutama. Olen hästi rahulik sportlane, ma pole kunagi endast väljas, põhimõtteliselt mitte kunagi. See oli üks kord. Ja ta sai kõik, mis mul südamel oli. Minu jaoks oli see täielikult ebasportlik käitumine, mida ta tegi, ja see oli tahtlik sissesõitmine. Tal oli viis meetrit ruumi sõita oma rada ja ma läksin veel suure ringiga mööda ja siis ta sõitis mulle otse sisse lihtsalt.“

Maailma karika kokkuvõttes teist talve järjest viies.

Vägev hooaja lõpp andis usu tagasi, et kahevõistluse maailma kõige kõvemad tipud on hea õnnestumise korral alistatavad. Lahti MK-etapi kaks poodiumikohta pakkusid rahulolu ja naudingut. Teise võistluspäeva suusasõit oli midagi müstilist.

Võrreldes sellega, millise sportlasena Ilves 2019. aasta suvel Norrasse läks, on tänaseks toimunud totaalne muutus. Ja ta on alles teel. Sihid on esialgu seatud 2026. aasta taliolümpiani.