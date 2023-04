Murtud jalaluuga mänginud Märt Rosenthal aitas Tartu poolfinaali, kuid sellega on tema hooaeg ilmselt lõppenud

„Paraku pidi meie kapten Märt Rosenthal mängu järel käima EMOs, kus sai teada, et mängu eelsel soojendusel jalalabast läbi käinud krõks oli tegelikult väsimusmurd. See tähendab, et Märt pani kõik laupäevased 27 minutit ja 15 sekundit Ventspilsi vastu katkise jalaluuga,“ kirjutas Tartu meeskond Facebookis.