Heeringaga serveeritud vollefinaal. Kuhu kadus võitmatu Tartu Bigbank?

Võrkpallifinaali vaadates meenub kõnekäänd, et tiitlit on kergem võita kui kaitsta. Põhjus lihtne – esimesel korral oled alati kõige näljasem. Tartu Bigbank tuli tunamullu Eesti meistriks ja mullu suutis tiitlit kaitsta, võidetud on kuus viimast kodumaist võistlust (viimasel kahel korral ka Balti liiga ja Eesti karikasari), aga finaalseeriat 3 : 0 juhtiva Selver/TalTechi tahtmine tundub sedapuhku lihtsalt suurem olevat. Andres Toobali hoolealused on mentaalselt värskemad, otsustavamad ja tegutsevad meeskondlikumalt. Tartut päästaks, kui mängijate kvaliteet oleks selgelt parem. Aga ei ole.



Sakutada tuleb ka otseülekandeid näitavat telekanalit Duo 5. Pühapäevase põnevuskohtumise seisul 2 : 2 hakati võrkpalli kulminatsiooni asemel ühtäkki näitama... huumorisaadet „Heeringas Veenuse õlal“!