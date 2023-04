NBA korvpallurid võivad edaspidi rahus kanepit tarvitada

Reaalsuses ei ole dopingukütid kanepi jälgi taga ajanud juba alates hooajast 2019/20. Nüüd viidi see reegel aga püsivalt sisse. 2021. aastal teatas näiteks ka vabavõitlussari UFC, et kanepi tarvitamist enam ei karistata.

Praegune NBA hooaeg on järjest kolmas, kus kanepi tarvitamist enam ei testita. See suund sai alguse 2020. aasta kevadel, kui Floridas nö koroonamullis peetud NBA hooaja lõppfaasi mängides sellest loobuti.

NBA korvpallurite seas on kanepi tarvitamine pigem reegel mitte erand. Phoenix Sunsi superstaar Kevin Durant rääkis eelmisel aastal intervjuus David Lettermanile, et ta alustas kanepi tarvitamist 22-aastaselt ning see aitab tal stressirohketes olukordades pead selgena hoida. „Minu jaoks on see nagu klaas veini,“ rääkis Durant.