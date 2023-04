M-Sportil on Ott Tänaku tiitlini aitamiseks salarelv. Vajadusel tehakse leping ka Sebastien Loebiga

Praegu kokkuvõttes neljandat positsiooni hoidev Tänak tõdes hooaja eel mitmel juhul, et tema ainsaks sihiks on oma teise MM-tiitli võitmine. 2019. aasta maailmameister on seni tõdenud, et ta ei ole M-Sporti Ford Pumat enda jaoks veel kõige mugavamaks saanud. Samas teenis ta Rootsi MM-rallil esikoha. M-Sporti boss Richard Millener tõdes, et vajadusel saavad nad Tänaku abistamisel taset veelgi tõsta. Seejuures on nad valmis hooaja lõppfaasis kasutama ka jokkerit, mis võiks Tänakule veelgi suurema eelise anda.