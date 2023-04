Premier League’is käib tihe heitlus Meistrite liiga kohtade nimel: Newcastle alistas Manchester Unitedi

„Vastased olid otsustuskindlamad. Nad olid agressiivsemad ja neis oli rohkem kirge,“ kiitis ManUnitedi peatreener Erik ten Hag Newcastle’it ja kritiseeris omasid. „Mind üllatas, et meie mängijates ei olnud samasugust kirge. Kui tahad võita suuri mänge, siis on vaja näidata küpsust. Täna ma seda ei näinud.“

Newcastle tõusis nüüd turniiritabelis 50 punktiga kolmandaks. ManUnitedil on samuti 50 punkti, kuid nemad on sellega neljandal kohal. Ühe kohtumise rohkem pidanud Tottenham on 49-ga viies. Meistrite liiga ehk esineliku koha eest võitleb ilmselt ka Brighton, kes on 43 punktiga kuues. Neil on võrreldes Newcastle’i ja ManUnitediga üks kohtumine varuks.