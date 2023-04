VIDEO | Maailma kiireim naine näitas spordipäeval teistele lapsevanematele koha kätte

Fraser-Pryce on võitnud kokku 11 MM-kulda ja neli hõbedat, esmakordselt võitis ta individuaalselt 100 m jooksu juba 2009. aastal Berliinis, hiljem veel 2013, 2015, 2019 ja 2022. Ükski naine pole varem võitnud 100 m jooksu viis korda. Lisaks on 36-aastane jamaikalanna võitnud seitse olümpiamedalit, millest kolm on kuldsed.