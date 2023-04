DELFI VIDEO | Lisaajal Läti klubi alistanud Pantrid viigistasid finaalseeria, Mihkel Võrangult kübaratrikk

Kaspars Saulietis viis lätlased teisel kolmandikul juhtima, seejärel vastasid Võrang kahe ja Patrick Kookmaa ühe tabamusega ning HC Panter läks teisele vaheajale 3:1 eduseisus. Viimasel perioodil suutsid Andrejs Kostjuks ja Toms Hartmanis skoori tasakaalustada ja mängu lisaajale viia.



Lisaajal hoidis HK Kurbads külalisi tugeva surve all, ent 27 sekundit enne esimese üleaja lõppu viskas Võrang arvulisest ülekaalust oma kolmanda värava ning viigistas seeläbi seeria üldskoori.



Pantrite võitu andis suure panuse väravavaht Villem-Henrik Koitmaa, tõrjudes 52 vastaste pealeviset. HK Kurbadsi väravat kaitsnud Arginto Milbergs noppis 28 litrit.



Coolbet Hokiliiga finaalseeria jätkub järgmisel nädalavahetusel Tallinnas Haabersti jäähallis. Kolmas mäng toimub 8. aprillil ja neljas 9. aprillil.



Kui Coolbet Hokiliiga tänavuse võitja selgitamiseks läheb vaja viiendat kohtumist, siis mängitakse see 15. aprillil Riias.



Kõiki Coolbet Hokiliiga finaalmänge on võimalik jälgida otseülekandes OHO TV (www.oho.ee/hoki) vahendusel nii eesti- kui venekeelse kommentaariga.