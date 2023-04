FC Barcelona astus järjekordse sammu La Liga tiitli poole

Külalised asusid juhtima 20. minutil tänu Robert Lewandowski tabamusele. 56. minutil suurendas eduseisu Ansu Fati. 66. minutil lõi Lewandowski oma teise värava ning 70. minutil vormistas lõppseisu Ferran Torres. Väravasöödud said kirja Lewandowski, Ferran Torres, Ronald Araujo ja Gavi.

Turniiritabelis on FC Barcelonal liidrina koos 71 punkti. Ühe mängu vähem pidanud Madridi Real on teine 56-ga. Kolmandat kohta hoiab Madridi Atletico 51-ga. Ka Atleticol on võrreldes Barcelonaga üks mäng vähem peetud.