DELFI VIDEO | Artti Aigro soomlasest juhendaja: tal on suur potentsiaal, parimad aastad on veel ees

„Arvan, et tal on rohkemaks potentsiaali. Ta on töökas. Loodetavasti saab ta aru, et peamaine ei ole ainult raske töö. Tuleb targalt töötada. Tal on potentsiaal olemas. Loodetavasti on ta viimase kolme aastaga midagi õppinud. Kindlasti on. Olen kindel, et tema parimad aastad on veel ees. Paljud teavad, et tal on väga suur potentsiaal. Ma väga loodan, et suudab seda ühel hetkel ka näidata,“ rääkis soomlane.